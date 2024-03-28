Мужчину и двух его дочерей обнаружили застреленными в частном доме в Ставрополе

Тела мужчины и двух его маленьких детей с огнестрельными ранениями нашли 27 марта. Мать девочек доставлена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

По приоритетной версии следствия, мужчина открыл стрельбу по своей жене, убил двух своих дочерей, а после этого свел счеты с жизнью. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они изъяли орудие убийства и гильзы, а также назначили ряд судебных экспертиз.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СК РФ.

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