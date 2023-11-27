Мужчину чуть не смыло волной в море во время шторма в Сочи

Случай произошел на одном из пляжей Лазаревского района. В результате него никто не пострадал.

Молодой человек снимал разбушевавшийся в Черном море шторм на камеру телефона. В этот момент мощная волна вышла на берег в то место, где он находился. Это попало на снятое им видео.

Автор ролика попытался уйти в сторону от воды, но начал поскальзываться и едва не упал. Мужчина выронил телефон в воду, но сразу его поймал, сообщает телеканал «360».

Мощный циклон обрушился на Краснодарский край с 26 ноября. На море поднялся сильнейший за последние годы шторм, высота волн достигает 6 метров. Ветер усилился до 30 м/с.

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