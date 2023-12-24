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Мужчине зажало ноги 3 тоннами листового железа в Приморско-Ахтарске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchine-zazhalo-nogi-3-tonnami-listovogo-zheleza-v-primorsko-ahtarske
Мужчине зажало ноги 3 тоннами листового железа в Приморско-Ахтарске
Фото t.me/kubanspas

Местный житель разгружал листовое железо весом более трех тонн, но не удержал упаковку и ему зажало ноги.

Спасатели Приморско-Ахтарского АСО прибыли на место происшествия и при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. После они помогли погрузить его в автомобиль скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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