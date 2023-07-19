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Мужчине назначили 400 часов общественных работ за кражу кольев с виноградников в Абрау-Дюрсо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchine-naznachili-400-chasov-obshhestvennyh-rabot-za-krazhu-kolev-s-vinogradnikov-v-abrau-dyurso
Мужчине назначили 400 часов общественных работ за кражу кольев с виноградников в Абрау-Дюрсо
Фото t.me/lifeabrau

На преступление осужденный отправился вместе с братом. Украденные стальные подпорки с виноградников они хотели сдать на металлолом.

Братья вытаскивали из земли колья и загружали в багажник машины в ночное время. Всего они успели вытащить 274 штуки на сумму более 18 тыс. рублей.

Кражу зафиксировали работники охранного подразделения завода. Затем они передали информацию сотрудникам полиции и ГИБДД. Правоохранители задержали машину злоумышленников на выезде из Абрау-Дюрсо.

Судебные заседания длились почти два года. В итоге суд назначил одному из братьев — зачинщику преступления — меру наказания в виде 400 часов общественных работ — это 50 рабочих дней, сообщает газета «Жизнь Абрау».

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