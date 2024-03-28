Мужчина жестоко зарезал сожительницу в доме ее нового знакомого на Кубани

Преступление произошло в ночь на 26 марта в станице Выселки на территории частного дома на улице Калинина.

По версии следствия, в тот вечер 31-летняя девушка познакомилась с мужчиной и пошла пить алкоголь к нему домой. Во время застолья она позвонила своему 36-летнему сожителю и рассказала, что находится в гостях у нового знакомого, уточнив его адрес.

Сожитель девушки вскоре пришел на место и разбил окно дома кирпичом. Увидев сожителя, девушка выпрыгнула на улицу и попыталась скрыться от него, но безуспешно. Мужчина догнал ее и начал жестоко избивать из-за ревности. Он достал нож и не менее четырех раз ударил им сожительницу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Мужчина планировал скрыть следы преступления. Он хотел скинуть тело сожительницы в колодец, однако не справился с этим и оставил его возле дерева. Местные жители заметили тело девушки и сообщили об этом в экстренные службы.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. На него завели уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской, трасологической, биологической и молекулярно-генетической экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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