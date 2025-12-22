Мужчина заживо сжег собутыльника в Тимашевском районе

Обвинение в убийстве предъявлено 42-летнему жителю хутора Беднягина.

По данным следствия, 42-летний мужчина вечером 13 декабря находился в своем доме в хуторе Беднягина. У него в гостях был знакомый. Мужчины распивали спиртное и поссорились на бытовой почве. Хозяин нанес гостю множество ударов ногами и руками по голове и туловищу, от чего тот потерял сознание. Решив, что знакомый мертв, мужчина решил скрыть следы преступления. Он вынес товарища на улицу, облил бензином и поджег. Однако пострадавший оказался жив. Заметив это, злоумышленник вызвал скорую помощь. Медикам он сообщил, что обстоятельства произошедшего ему якобы не известны.

Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную помощь, в больнице он скончался на следующий день от ожогов. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ходе допроса и благодаря предъявленным доказательствам, подозреваемый признался в содеянном. В ходе проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Его заключили под стражу. Следователи прродолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

