Задушившего собутыльника жителя Кубани осудили на девять лет

В Мостовском районе суд вынес приговор ранее судимому 59-летнему местному жителю, который задушил своего знакомого и оставил его тело на перекрестке.

Его признали виновным в убийстве, совершенном в июле 2025 года. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло 13 июля в селе Унароково Мостовского района. По данным следствия, ночью во время застолья между двумя мужчинами возник бытовой конфликт. В результате хозяин дома несколько раз ударил оппонента руками по голове, а затем задушил его. После этого злоумышленник перенес тело погибшего на ближайший перекресток, чтобы отвести от себя подозрения, и ушел спать.

