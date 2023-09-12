Мужчина завел плантацию конопли в нацпарке Сочи

Наркосодержащие растения нашли госинспекторы Сочинского нацпарка на территории Адлерского участкового лесничества.

Запрещенные растения мужчина выращивал на крутом труднодоступном склоне. Рядом на каменном выступе он устроил подобие балагана — его крышу и разглядели инспекторы.

Возле импровизированного жилища нашли куст, похожий на коноплю. На место вызвали правоохранителей, растение отправили на экспертизу. На следующий день специалисты повторно исследовали участок и нашли еще несколько кустов. Часть из них мужчина посадил в почву на «полках» горного склона, а часть культивировал в плодородном грунте в мешках. Всего обнаружили 24 куста.

“Обнаружение наркосодержащих растений в таком количестве — беспрецедентный случай в Сочинском национальном парке. Сейчас этим делом занимаются соответствующие правоохранительные структуры. Задержанный мужчина будет привлечен к ответственности за хозяйственную и иную деятельность на особо охраняемой природной территории. При обследовании склона обнаружено, что мужчина с неизвестной целью копал пещеру в горном склоне. Специалисты подсчитают ущерб, в зависимости от этого и будет взыскание”, — цитирует и. о. директора Сергея Шевелева пресс-служба национального парка Сочи.

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