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Мужчина завел плантацию конопли в нацпарке Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-zavel-plantatsiyu-konopli-v-natsparke-sochi
Мужчина завел плантацию конопли в нацпарке Сочи
Фото Сочинского национального парка

Наркосодержащие растения нашли госинспекторы Сочинского нацпарка на территории Адлерского участкового лесничества.

Запрещенные растения мужчина выращивал на крутом труднодоступном склоне. Рядом на каменном выступе он устроил подобие балагана — его крышу и разглядели инспекторы.

Возле импровизированного жилища нашли куст, похожий на коноплю. На место вызвали правоохранителей, растение отправили на экспертизу. На следующий день специалисты повторно исследовали участок и нашли еще несколько кустов. Часть из них мужчина посадил в почву на «полках» горного склона, а часть культивировал в плодородном грунте в мешках. Всего обнаружили 24 куста.

“Обнаружение наркосодержащих растений в таком количестве — беспрецедентный случай в Сочинском национальном парке. Сейчас этим делом занимаются соответствующие правоохранительные структуры. Задержанный мужчина будет привлечен к ответственности за хозяйственную и иную деятельность на особо охраняемой природной территории. При обследовании склона обнаружено, что мужчина с неизвестной целью копал пещеру в горном склоне. Специалисты подсчитают ущерб, в зависимости от этого и будет взыскание”, — цитирует и. о. директора Сергея Шевелева пресс-служба национального парка Сочи.

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