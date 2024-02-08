Мужчина зарезал знакомого дилера в Сочи за «некачественные» наркотики

Убийство произошло днем 30 января в одной из квартир в доме в переулке Строительном.

По данным следствия, 33-летний мужчина пришел в гости к своему 47-летнему знакомому. Они вышли в подъезд и начали ссориться из-за того, что хозяин ранее продал гостю «некачественные» наркотики.

В ходе ссоры покупатель ударил знакомого ножом в грудь, после чего скрылся. Скорую помощь и правоохранительные органы вызвали сожительница пострадавшего и вышедшие на шум соседи. Мужчину доставили в больницу, где он умер от сильной кровопотери.

Возбудили уголовное дело об убийстве. На допросе подозреваемый признался в содеянном, его заключили под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначили ряд экспертиз, в том числе биологические, судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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