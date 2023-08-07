Мужчина зарезал лошадь на глазах у прохожих в Горячем Ключе

Инцидент произошел 7 августа в станице Бакинской возле «Транснефти».

Местные зооволонтеры рассказали в соцсетях, что раненая лошадь ходила в этом месте с начала лета. Люди начали за ней ухаживать.

Позже туда в поисках лошади пришел мужчина, который сказал, что он ее хозяин. Он предлагал 10 тыс. рублей за поимку животного. Этот мужчина убил лошадь на глазах прохожих, перерезав ей горло ножом. Информацией об этом заинтересовались правоохранители.

«По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по городу Горячий Ключ. Назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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