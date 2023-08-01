В Краснодарском крае завели уголовное дело на мужчину, выстрелившего из ружья в соседского кота

Инцидент произошел в июне в одном из частных домов в Кореновске, но о случившемся стало известно только в конце июля.

По словам местных жителей, 45-летний сосед купил пневматическое ружье и выстрелил из него в кота Мурзика. В результате, животное осталось без глаза.

Хозяйка кота рассказала, что сосед стрелял в него с близкого расстояния. По ее словам, мужчина три года назад убил ее собаку породы тойтерьер и хвастался этим.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Кореновскому району возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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