Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина заблокировал проезд троллейбусу и угрожал водителю в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-zablokiroval-proezd-trollejbusu-i-ugrozhal-voditelyu-v-tsentre-krasnodara
Мужчина заблокировал проезд троллейбусу и угрожал водителю в центре Краснодара

Инцидент произошел вечером 14 октября на улице Мира около вокзала «Краснодар-1».

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что водитель «Нивы» сначала перегородил путь троллейбусу № 20 на выезде с Привокзальной площади.

После этого водитель внедорожника обогнал троллейбус, в котором находились пассажиры, и заблокировал ему проезд. После этого из машины вышел мужчина. Он подошел и начал угрожать водителю троллейбуса.

Пассажиры просили водителя «Нивы» пропустить троллейбус, чтобы продолжить путь. После недолгого словесного конфликта мужчина сел в автомобиль и уехал. Что стало причиной странного поведения мужчины неизвестно.

Читайте также: в Сочи мужчина устроил конфликт с подростками, которые обижали его дочь. Инцидент произошел 16 сентября около 22:00 на Цветном бульваре в Центральном районе города-курорта.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях