Мужчина заблокировал проезд троллейбусу и угрожал водителю в центре Краснодара

Инцидент произошел вечером 14 октября на улице Мира около вокзала «Краснодар-1».

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что водитель «Нивы» сначала перегородил путь троллейбусу № 20 на выезде с Привокзальной площади.

После этого водитель внедорожника обогнал троллейбус, в котором находились пассажиры, и заблокировал ему проезд. После этого из машины вышел мужчина. Он подошел и начал угрожать водителю троллейбуса.

Пассажиры просили водителя «Нивы» пропустить троллейбус, чтобы продолжить путь. После недолгого словесного конфликта мужчина сел в автомобиль и уехал. Что стало причиной странного поведения мужчины неизвестно.

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