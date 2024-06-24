Мужчина выстрелил в собаку из аэрозольного пистолета на улице в Краснодаре

Инцидент произошел на улице Кореновской в начале июня этого года, но известно о нем стало только сейчас.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. На видео с камеры наружного наблюдения видно, что две собаки гуляют на улице. В какой-то момент обе подбежали к идущему по улице мужчине. В этот момент прохожий достал, предположительно, оружие и выстрелил в одну их собак. Хозяйка собаки написала заявление в полицию.

В полиции Краснодара сообщили о том, что на основании поступившего в полицию заявления проводится дополнительная доследственная проверка. Установили, что мужчина выстрелил в собаку из аэрозольного пистолета.

«Участковый уполномоченный полиции установил личность мужчины, который факт указанных действий не отрицает, ссылаясь на агрессивное поведение самого животного», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegrаm.

В полиции добавили, что в результате инцидента каких-либо травм или увечий собака не получила, за помощью к ветеринарам хозяйка собаки вместе со своим питомцем не обращалась. По окончании разбирательства примут процессуальное решение, действиям краснодарца дадут правовую оценку.

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