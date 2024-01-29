Мужчина выкрал двух коров из подворья жителя Белореченского района

В полицию с заявлением о краже обратился житель станицы Рязанской.

Мужчина рассказал, что с его подворья пропали две коровы стоимостью более 160 тыс. рублей. В ходе розыска по подозрению в краже задержали 24-летнего местного жителя. Его доставили в полицию для разбирательства. Установили, что украденных коров злоумышленник продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белореченскому району.

Читайте также: мужчина украл привязанную около магазина собаку в Новороссийске.