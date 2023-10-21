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Мужчина во время ссоры задушил жену в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vo-vremya-ssory-zadushil-zhenu-v-krasnodare
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 18 октября в одном из многоквартирных домов на улице Московской краевого центра.

По данным следствия, супруги поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта 50-летний местный житель сдавил шею 47-летней жене и удерживал ее, пока та не перестала подавать признаки жизни.

После мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Врачи прибыли на место и констатировали смерть женщины, наступившую в результате механической асфиксии.

Подозреваемого задержали. В ходе допроса мужчина свою вину признал. Возбудили уголовное дело об убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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