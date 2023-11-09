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Мужчина во время ссоры выдавил глаз новому знакомому в Белореченске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vo-vremya-ssory-vydavil-glaz-novomu-znakomomu-v-belorechenske
Мужчина во время ссоры выдавил глаз новому знакомому в Белореченске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Белореченска поступило сообщение из приемного отделения центральной районной больницы.

Там сообщили о госпитализации местного жителя с телесными повреждениями — ампутацией правого глазного яблока.

На место происшествия выехали правоохранители. Пострадавший рассказал, что поссорился с малознакомым мужчиной. В один момент злоумышленник надавил двумя руками в область глаз оппоненту, в результате чего пострадавший лишился одного глазного яблока.

Ранее не судимого 30-летнего местного жителя доставили в полицию. Он пояснил, что причинил телесные повреждения знакомому из-за личной неприязни.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает ОМВД России по Белореченскому району.

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