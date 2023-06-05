Мужчина в розовом халате попытался задушить фельдшера скорой помощи в Краснодарском крае

Инцидент произошел еще 25 мая, но о нем стало известно только накануне. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

Фельдшер скорой помощи — 36-летний Георгий Кисишвили рассказал, что в тот вечер он отправился на вызов в микрорайон Южный. Девушка жаловалась на сильные боли в плече. По ее словам, она просто упала. Но медик считает, что ее кто-то избил. Фельдшер оказал пациентке необходимую помощь, доложил диспетчеру и выехал обратно.

Через пару минут он заметил странного мужчину, который лежал на проезжей части в розовом махровом халате. Он остановился, что помочь ему, но мужчина отреагировал на это неадекватно — сначала начал нецензурно выражаться, а затем стал громко кричать и толкаться.

Затем мужчина в розовом халате ударил фельдшера по затылку и попытался задушить. Водитель машины скорой помощи оттащил неадекватного мужчину от коллеги. Они вызвали полицию. Вскоре на место приехала «Лада», на которой дебошира увезли с места происшествия.

«Сейчас лежу в ЦРБ с переломом хрящей гортани, только недавно стал говорить внятно, хотя голос и сейчас срывается на хрипы и сипы», — рассказал фельдшер.

В полиции сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений медику зарегистрировали материал. Личность злоумышленника уже установили. Для установления обстоятельств назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет газета «Знамя Труда».

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