Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мужчина в розовом халате попытался задушить фельдшера скорой помощи в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-v-rozovom-halate-popytalsya-zadushit-feldshera-skoroj-pomoshhi-v-krasnodarskom-krae
Мужчина в розовом халате попытался задушить фельдшера скорой помощи в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел еще 25 мая, но о нем стало известно только накануне. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

Фельдшер скорой помощи — 36-летний Георгий Кисишвили рассказал, что в тот вечер он отправился на вызов в микрорайон Южный. Девушка жаловалась на сильные боли в плече. По ее словам, она просто упала. Но медик считает, что ее кто-то избил. Фельдшер оказал пациентке необходимую помощь, доложил диспетчеру и выехал обратно.

Через пару минут он заметил странного мужчину, который лежал на проезжей части в розовом махровом халате. Он остановился, что помочь ему, но мужчина отреагировал на это неадекватно — сначала начал нецензурно выражаться, а затем стал громко кричать и толкаться.

Затем мужчина в розовом халате ударил фельдшера по затылку и попытался задушить. Водитель машины скорой помощи оттащил неадекватного мужчину от коллеги. Они вызвали полицию. Вскоре на место приехала «Лада», на которой дебошира увезли с места происшествия.

«Сейчас лежу в ЦРБ с переломом хрящей гортани, только недавно стал говорить внятно, хотя голос и сейчас срывается на хрипы и сипы», — рассказал фельдшер.

В полиции сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений медику зарегистрировали материал. Личность злоумышленника уже установили. Для установления обстоятельств назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет газета «Знамя Труда».

Читайте также: в Краснодаре неадекватный мужчина сломал нос врачу скорой помощи, приехавшей к нему на вызов. Инцидент произошел днем 15 февраля на улице Героя Владислава Посадского в Краснодаре.

Статьи
«Симптом помидора»: чем опасен загар и почему отдыхать надо с умом
«Симптом помидора»: чем опасен загар и почему отдыхать надо с умом
Инжир: полезные свойства и вред
Инжир: полезные свойства и вред
День русского языка: почему так важен и при чем тут Пушкин?
День русского языка: почему так важен и при чем тут Пушкин?
Снизить риски до 90%: онколог рассказал о первичной профилактике рака
Снизить риски до 90%: онколог рассказал о первичной профилактике рака
Служба по контракту: на Кубани двое из каждой тройки добровольцев просятся на СВО
Служба по контракту: на Кубани двое из каждой тройки добровольцев просятся на СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях