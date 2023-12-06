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Мужчина в ожидании зеленого света упал в обморок перед «зеброй» в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-v-ozhidanii-zelenogo-sveta-upal-v-obmorok-pered-zebroj-v-dinskom-rajone
Мужчина в ожидании зеленого света упал в обморок перед «зеброй» в Динском районе
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в станице Динской на пересечении улиц Красной и Шевченко.

К сотрудникам отделения вневедомственной охраны Росгвардии обратились прохожие. Они рассказали, что мужчина, ожидавший разрешающий сигнал светофора внезапно упал в обморок.

Росгвардейцы привели 43-летнего местного жителя в чувство, напоили водой и усадили на лавочку. Позже пострадавшего передали прибывшим сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края в Telegram.

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