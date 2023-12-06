Мужчина в ожидании зеленого света упал в обморок перед «зеброй» в Динском районе
Происшествия
06.12.2023 14:59
Инцидент произошел в станице Динской на пересечении улиц Красной и Шевченко.
К сотрудникам отделения вневедомственной охраны Росгвардии обратились прохожие. Они рассказали, что мужчина, ожидавший разрешающий сигнал светофора внезапно упал в обморок.
Росгвардейцы привели 43-летнего местного жителя в чувство, напоили водой и усадили на лавочку. Позже пострадавшего передали прибывшим сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края в Telegram.
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