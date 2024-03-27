Мужчина в камуфляже странно вел себя на детской площадке в Краснодаре

В полицию Краснодара 27 марта поступило сообщение о подозрительном граждане на детской площадке во дворе одной из многоэтажек на улице Уральской.

«На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, который данного человека не выявил. При опросе возможных свидетелей и очевидце информации о совершении каких-либо противоправных действий со стороны указанного лица в отношении других граждан получено не было. Со слов очевидцев гражданин занимался на детской площадке спортом, выполнял различные физические упражнения. При этом в его руках находился подозрительный предмет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего в полиции проводится проверка, устанавливается личность гражданина. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение.

Читайте также: уголовное дело возбудили на закладчиков, напавших на полицейских в Краснодаре.