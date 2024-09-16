Мужчина утонул в море во время шторма в Сочи

Несчастный случай произошел днем 15 сентября на пляже «Депо» в Адлерском районе.

О произошедшем стало известно из соцсетей. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться в штормовое море и начал тонуть. Очевидцы достали тонущего из воды и попытались его реанимировать, однако спасти его не удалось. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

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