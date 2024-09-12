Человек утонул в море на переполненном пляже в Анапе

Несчастный случай произошел днем 12 сентября на пляже в Малой бухте.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, на берег из воды вытащили человека.

Пострадавшему провели реанимацию, но спасти ему жизнь не удалось, он скончался. Причины несчастного случая не сообщаются. Очевидцы предположили, что одной из причин утопления мог быть сердечный приступ.

Официальных комментариев по этому факту пока не поступало.

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