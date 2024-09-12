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Человек утонул в море на переполненном пляже в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chelovek-utonul-v-more-na-perepolnennom-plyazhe-v-anape
Человек утонул в море на переполненном пляже в Анапе
Фото t.me/MoreOz

Несчастный случай произошел днем 12 сентября на пляже в Малой бухте.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, на берег из воды вытащили человека.

Пострадавшему провели реанимацию, но спасти ему жизнь не удалось, он скончался. Причины несчастного случая не сообщаются. Очевидцы предположили, что одной из причин утопления мог быть сердечный приступ.

Официальных комментариев по этому факту пока не поступало.

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