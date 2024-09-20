Мужчина устроил скандал в трамвае в Краснодаре, не желая платить за проезд

Инцидент произошел утром 20 сентября в трамвае маршрута №2.

По словам очевидцев в соцсетях, двое пьяных мужчин отказались оплачивать проезд. Один из нарушителей напал на женщину-кондуктора. На видеозаписи запечатлено, как нападавший хватает пострадавшую за форменный жилет, после этого завязывается короткая потасовка.

В полиции по факту произошедшего конфликта, во время которого пассажир трамвая нарушил общественный порядок и, выражаясь нецензурной бранью, применил в отношении работника КТТУ физическую силу, начали проводить проверку.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего, в также личность правонарушителя. По окончании разбирательства действиям мужчины дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Читайте также: избившего сотрудницу пункта выдачи заказов мужчину ищут в Краснодаре.