Избившего сотрудницу пункта выдачи заказов мужчину ищут в Краснодаре

Инцидент произошел 17 сентября на улице Тепличной в пункте выдачи заказов интернет-магазина.

В полицию обратилась 37-летняя сотрудница ПВЗ и сообщила о том, что в помещение пункта выдачи зашел неизвестный мужчина и попросил ее помочь вызвать с его телефона такси, а затем отказался покидать помещение и избил пострадавшую. Женщина выбежала на улицу, нападавший бросился за ней. Пострадавшей удалось вернуться на рабочее место и закрыть входную дверь. По словам женщины, нападавший был пьян.

В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают личность злоумышленника и мотивы его поступка. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени причиненного вреда здоровью пострадавшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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