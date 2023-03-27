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Мужчина устроил пожары в девяти домах и угрожал убить знакомого в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-ustroil-pozhary-v-devyati-domah-i-ugrozhal-ubit-znakomogo-v-krasnodarskom-krae
Мужчина устроил пожары в девяти домах и угрожал убить знакомого в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Серийный поджигатель орудовал в Славянском районе.

С сообщением о поджоге дома в полицию обратился житель поселка Целинного. В ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

Установили, что мужчина поджег дом жителя поселка Целинного из хулиганских побуждений. При дальнейшей проверке выяснилось, что злоумышленник причастен еще к восьми поджогам домов. Общая сумма ущерба составила около 380 тыс. рублей. Кроме того, мужчина не соблюдал ограничения, которые ему установили в суде, и угрожал убить знакомого.

Возбудили уголовные дела по трем статьям. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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