Мужчина устроил пожары в девяти домах и угрожал убить знакомого в Краснодарском крае

Серийный поджигатель орудовал в Славянском районе.

С сообщением о поджоге дома в полицию обратился житель поселка Целинного. В ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

Установили, что мужчина поджег дом жителя поселка Целинного из хулиганских побуждений. При дальнейшей проверке выяснилось, что злоумышленник причастен еще к восьми поджогам домов. Общая сумма ущерба составила около 380 тыс. рублей. Кроме того, мужчина не соблюдал ограничения, которые ему установили в суде, и угрожал убить знакомого.

Возбудили уголовные дела по трем статьям. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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