Мужчина умер от удара в голову во время драки около кафе в Темрюке

О трагедии в одном из ночных заведений города сообщили в соцсетях.

На кадрах видно, как посетители о чем-то спорили, возникла потасовка. Затем один мужчина ударил другого в голову, после чего тот упал. Позже медики констатировали его смерть.

Погибшему было 44 года. Нападавший 1999 года рождения скрылся. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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