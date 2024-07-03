Мужчина умер на пляже на глазах у отдыхающих в Сочи

Трагедия произошла утром 3 июля на пляже «Приморский» в Центральном районе.

По словам очевидцев, один из отдыхающих на пляже зашел в воду и начал тонуть. Его достали из воды на берег. Самочувствие мужчины сильно ухудшилось и он умер. В этот момент на пляже находились сотни отдыхающих.

Умерший мужчина еще некоторое время находился на пляже. Его тело накрыли простыней. В обстоятельствах смерти отдыхающего разбираются правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

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