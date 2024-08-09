Мужчина умер на лавочке возле железнодорожного вокзала в Сочи

Несчастный случай произошел днем 8 августа возле ж/д вокзала Адлер.

О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, тело мужчины на лавочке заметили прохожие и вызвали полицию и медиков.

Личность погибшего установили — это гражданин без определенного места жительства. Признаков криминальной смерти правоохранители не обнаружили. Предварительно, причиной смерти стал цирроз печени.

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