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Мужчина умер на лавочке возле железнодорожного вокзала в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-umer-na-lavochke-vozle-zheleznodorozhnogo-vokzala-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мужчина умер на лавочке возле железнодорожного вокзала в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел днем 8 августа возле ж/д вокзала Адлер.

О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, тело мужчины на лавочке заметили прохожие и вызвали полицию и медиков.

Личность погибшего установили — это гражданин без определенного места жительства. Признаков криминальной смерти правоохранители не обнаружили. Предварительно, причиной смерти стал цирроз печени.

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