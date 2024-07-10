Мужчина умер на лавочке в станице Полтавской

Инцидент произошел накануне на улице Карла Маркса. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Источник уточнил, что один из местных жителей обнаружил мертвого мужчину, который сидел на лавочке. На вид ему было около 50 лет. На место вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Точную причину смерти установят с помощью медицинской экспертизы, пишет газета «Голос Правды».

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