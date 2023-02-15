Мужчина украл электрокабель в Красноармейском районе, из-за чего перестала работать водонапорная башня

Кабель злоумышленник украл с территории водозабора сельхозпредприятия в станице Ивановской.

Сотрудники полиции задержали на месте преступления 33-летнего жителя Каневского района. Из-за того, что мужчина забрал кабель, сломалась водонапорная башня на водозаборе.

Следствие установило причастность злоумышленника к 48 аналогичным преступлениям в Славянском, Приморско-Ахтарском и Брюховецком районах. Похищенные кабели мужчина сдавал в металлолом в Динской, деньгами распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма ущерба поврежденным объектам составила более 2,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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