Мужчина украл электрокабель в Красноармейском районе, из-за чего перестала работать водонапорная башня
Кабель злоумышленник украл с территории водозабора сельхозпредприятия в станице Ивановской.
Сотрудники полиции задержали на месте преступления 33-летнего жителя Каневского района. Из-за того, что мужчина забрал кабель, сломалась водонапорная башня на водозаборе.
Следствие установило причастность злоумышленника к 48 аналогичным преступлениям в Славянском, Приморско-Ахтарском и Брюховецком районах. Похищенные кабели мужчина сдавал в металлолом в Динской, деньгами распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма ущерба поврежденным объектам составила более 2,5 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Горячем Ключе сиделка за полгода украла у 84-летней пенсионерки полмиллиона рублей.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75