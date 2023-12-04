Мужчина угрожал прыгнуть с большой высоты в торговом центре в Новороссийске

Инцидент произошел вечером 4 декабря в ТЦ «Красная Площадь». В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что отчаявшийся мужчина перелез через перила и начал грозиться спрыгнуть вниз с большой высоты. После этого он порезал себя острым предметом.

Вскоре на место прибыли правоохранители и спасатели. Администрация «Красной Площади» эвакуировала посетителей.

Полицейские в штатском убедили мужчину не прыгать. Он согласился спуститься вниз, где его передали медикам скорой помощи.

«По данному факту правоохранительными органами проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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