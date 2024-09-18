Мужчина угрожал игрушечным пистолетом сопернику во время драки в Краснодаре

В отдел полиции Центрального округа УМВД России по Краснодару поступило сообщение о том, что на улице Суворова дерутся двое мужчин.

На место прибыли сотрудники полиции и выяснили, что причиной конфликта стала личная неприязнь. Оба участника драки обратились в полицию со встречными заявлениями о нанесении побоев. Сейчас устанавливают степень вреда здоровью, который участники потасовки нанесли друг другу. Полицейские осмотрели место происшествия, в том числе автомобиль одного из участников потасовки.

«Какого-либо оружия обнаружено не было. Со слов последнего, в его руках действительно находился схожий с пистолетом предмет, который якобы был игрушечным. Указанная информация проверяется. По факту конфликта мужчин на улице Суворова проводится доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По окончании проверки примут процессуальное решение.

По словам очевидцев в соцсетях, конфликт между мужчинами произошел из-за женщины.

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