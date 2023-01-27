Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
Происшествия
27.01.2023 11:30
Убийство произошло ночью 26 января на одной из улиц аула Мамхег Шовгеновского района Адыгеи.
По версии следствия, 51-летний местный житель поссорился со своим 41-летним знакомым из-за земельного участка. Во время спора мужчина из огнестрельного оружия не менее трех раз выстрелил в голову оппоненту. Он сразу скончался от полученных ранений.
Подозреваемого задержали на месте преступления.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, идут допросы свидетелей и подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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