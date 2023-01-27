Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-trizhdy-vystrelil-v-golovu-znakomomu-iz-za-zemelnogo-spora-v-adygee
Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Убийство произошло ночью 26 января на одной из улиц аула Мамхег Шовгеновского района Адыгеи.

По версии следствия, 51-летний местный житель поссорился со своим 41-летним знакомым из-за земельного участка. Во время спора мужчина из огнестрельного оружия не менее трех раз выстрелил в голову оппоненту. Он сразу скончался от полученных ранений.

Подозреваемого задержали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, идут допросы свидетелей и подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: житель Адыгеи из ревности забил жену до смерти и сбросил труп в реку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях