Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее

Убийство произошло ночью 26 января на одной из улиц аула Мамхег Шовгеновского района Адыгеи.

По версии следствия, 51-летний местный житель поссорился со своим 41-летним знакомым из-за земельного участка. Во время спора мужчина из огнестрельного оружия не менее трех раз выстрелил в голову оппоненту. Он сразу скончался от полученных ранений.

Подозреваемого задержали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, идут допросы свидетелей и подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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