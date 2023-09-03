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Мужчина топором зарубил собаку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-toporom-zarubil-sobaku-v-krasnodare
Мужчина топором зарубил собаку в Краснодаре
Мужчина топором зарубил собаку в Краснодаре

Инцидент произошел в поселке Березовом на улице Археолога Анфимова.

По словам очевидцев, прямо во дворе жилого дома мужчина на глазах детей несколько раз ударил по собаке топором. Волонтеры попытались спасти животное, оказали ей первую помощь и отвезли в ветклинику. Там собака скончалась.

«В полицию поступило три сообщения о том, что в поселке Березовом на улице Археолога Анфимова 19 мужчина топором зарубил собаку. По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

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