Мужчина срубил три дуба при сборе валежника в Горячем Ключе
Происшествия
27.01.2023 14:18
Преступление произошло на территории Саратовского участкового лесничества. Незаконную вырубку деревьев пресекли инспекторы лесничества вместе с казаками.
В тот день житель станицы Бакинской отправился в лес, якобы для сбора валежника. Однако он взял с собой бензопилу и спилил под корень три дуба. Информацию о нарушителе передали полицейским. Правоохранители изъяли у «черного лесоруба» бензопилу и автомобиль для погрузки незаконно добытой древесины.
За незаконную вырубку деревьев может грозить как административная, так и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.
Читайте также: мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском. Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.
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