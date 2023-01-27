Мужчина срубил три дуба при сборе валежника в Горячем Ключе

Преступление произошло на территории Саратовского участкового лесничества. Незаконную вырубку деревьев пресекли инспекторы лесничества вместе с казаками.

В тот день житель станицы Бакинской отправился в лес, якобы для сбора валежника. Однако он взял с собой бензопилу и спилил под корень три дуба. Информацию о нарушителе передали полицейским. Правоохранители изъяли у «черного лесоруба» бензопилу и автомобиль для погрузки незаконно добытой древесины.

За незаконную вырубку деревьев может грозить как административная, так и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

Читайте также: мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском. Местные жители заметили в январе, что на пересечении улиц Кирилла Россинского и Сорока рубят деревья, и сообщили об этом властям.