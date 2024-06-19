Мужчина сорвался со склона горы на водопадах в Новороссийске

Сообщение об упавшем со склона горы на улице Луначарского мужчине поступило спасателям 19 июня.

Спасатели выехали на место и несли его около 1 км по тропинке на носилках к бригаде врачей скорой помощи.

«Всегда в горах нужно быть осторожным и внимательным», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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