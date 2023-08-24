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Мужчина сломал ногу при падении с моста в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-slomal-nogu-pri-padenii-s-mosta-v-gelendzhike
Мужчина сломал ногу при падении с моста в Геленджике
Фото t.me/kubanspas

Сообщение о пострадавшем в районе хутора Джанхот на реке Хотецай поступило спасателям Геленджикского спасательного отряда в ночь на 24 августа.

Спасатели выехали на место происшествия и обнаружили пострадавшего сидящим на основании моста. Мужчина упал с высоты около 3–4 м и сломал ногу. Его транспортировали в безопасное место с помощью альпинистского оборудования и носилок и передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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