Мужчина сгорел при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Пожар произошел утром 7 декабря в частном доме на улице Мира в селе Воронцовском Ейского района.

По данным следствия, 37-летний мужчина и его 40-летний брат вместе арендовали частный дом. Утром соседи заметили, что дом горит и вызвали пожарных. Старший мужчина вылез в окно, его младший брат выбраться не смог. После того, как огонь потушили, в доме нашли его тело. Одной из возможных причин возникновения пожара могла стать неисправная электропроводка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Следователи осматривают месть происшествия, устанавливают точную причину возникновения возгорания. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Читайте также: из-за взорвавшегося в многоэтажке Краснодара самоката в квартире выгорело 20 кв. м.