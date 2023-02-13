Мужчина с инвалидностью спас провалившихся под лед детей в Новороссийске

Двое мальчиков гуляли по льду на Суджукской косе. Лед не выдержал, и один из детей оказался под водой. Второй попытался помочь, но тоже провалился.

Происходящее заметил с берега 62-летний Николай Михайличенко. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, мужчина бросился на помощь детям. Уже теряя силы из-за пропитавшейся водой одежды, он сумел доставить детей к берегу. Выбраться из воды на берегу им помог еще один мужчина.

«Обращаясь к каждому жителю, прошу чаще разговаривать с детьми о возможных опасностях, а если вы становитесь свидетелями возможной трагедии, не будьте безразличными! Огромная благодарность Николаю Ивановичу. Вы смогли сберечь самое ценное — жизни детей, совершив настоящий подвиг», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

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