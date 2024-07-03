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Мужчина рухнул с большой высоты на бетон в русло реки в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-ruhnul-s-bolshoj-vysoty-na-beton-v-ruslo-reki-v-tuapsinskom-rajone
Мужчина рухнул с большой высоты на бетон в русло реки в Туапсинском районе
Фото "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел вечером 2 июля в селе Ольгинка на Черноморском побережье.

Мужчина по неизвестной причине упал с берегового укрепления высотой около 4 метров на бетонное покрытие в русло реки. Ему требовалась срочная госпитализация.

Спасатели Туапсинского АСО вскоре прибыли на место и с помощью жестких носилок и альпинистского снаряжения вынесли упавшего из русла реки. Травмированного мужчину передали медикам службы скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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