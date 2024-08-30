Мужчина разбился насмерть, упав с Верещагинского виадука в Сочи

О трагедии утром 30 августа сообщили местные жители.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно лежащее на асфальте тело, прикрытое простыней. На месте работают скорая помощь и правоохранительные органы.

Очевидцы рассказали, что мужчина взобрался на парапет Верещагинского виадука со стороны моря и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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