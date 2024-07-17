Мужчина разбился насмерть, ремонтируя кондиционер на многоэтажке в Сочи

Несчастный случай произошел накануне вечером на улице Красноармейской, 18 в Центральном районе.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что находившийся в многоквартирном доме мужчина рухнул вниз с высоты около 15 метров. По их словам, он ремонтировал кондиционер без страховки, не удержался и упал.

В результате падения с большой высоты мужчина скончался на месте от полученных травм. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Официальной комментариев о гибели мужчины на Красноармейской не поступало. Информация о происшествии уточняется.

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