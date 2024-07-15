Мужчина погиб, выпав с балкона в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Несчастный случай произошел вечером 14 июля на территории жилого комплекса «Светлый» на улице Московской.

Жильцы дома рассказали в социальных сетях, что услышали крик, а затем сильный хлопок. Во дворе перед подъездом они заметили труп мужчины. Предположительно, он выпал с балкона и рухнул вниз с большой высоты.

Бригада скорой помощи была на месте уже через 5 минут. Медики констатировали смерть мужчины.

Официальной информации о гибели мужчины в ЖК «Светлом» пока не поступало.

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