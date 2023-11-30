Мужчина разбил окно и вынес сейф из офиса в Лабинском районе

Бывший сотрудник предприятия похитил сейф, в котором находилось более 376 тыс. рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

С заявлением о пропаже сейфа с наличностью в полицию Лабинского района обратился директор одного из предприятий. Сотрудники полиции установили, что к исчезновению сейфа причастен 37-летний местный житель, бывший сотрудник этой организации.

Подозреваемого задержали в его доме и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что мужчина проник на территорию предприятия, разбил окно в административном здании и украл сейф с деньгами. Добычу он перенес в гараж на территории организации, вскрыл его ломом и скрылся с деньгами.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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