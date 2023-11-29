Мужчина украл самокат на детской площадке в Краснодаре и подарил его племяннице

С заявлением о краже в полицию Краснодара обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что его внук забыл самокат на детской площадке и через некоторое время обнаружил его пропажу.

Ущерб превысил 12 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Выяснилось, что самокат забрал неизвестный мужчина, погрузил в автомобиль и уехал.

С помощью информации, полученной оперативным путем, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний летний житель станицы Медведовской. Подозреваемого задержали.

Он признался в содеянном и рассказал, что самокат подарил своей племяннице. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Самокат вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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