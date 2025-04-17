Мужчина разбил голову, упав с подпорной стены в Сочи

Инцидент произошел днем 17 апреля на улице Тимирязева в Центральном районе Сочи.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден лежащий на бетоне мужчина в спортивной куртке, джинсах и босиком. У головы пострадавшего видна лужа крови. При этом, судя по кадрам, мужчина жив. После в кадре появляются сотрудники скорой помощи, они фиксируют шею пострадавшего специальным корсетом, укладывают на носилки, грузят в автомобиль и увозят в больницу.

Очевидцы рассказали, что мужчина упал с трехметровой подпорной стены и сильно ударился головой. Скорую помощь вызвали прохожие. О причинах падения и состоянии пострадавшего официальной информации на данный момент нет.

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