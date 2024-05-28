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Мужчина распылил перцовый баллончик в лица пенсионеров и их внучки на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-raspylil-pertsovyj-ballonchik-v-litsa-pensionerov-i-ih-vnuchki-na-kubani
Мужчина распылил перцовый баллончик в лица пенсионеров и их внучки на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Девочка из Краснодарского края опубликовала в интернете обращение к главе СК РФ с просьбой привлечь мужчину к ответственности.

Девочка рассказала, что мужчина спровоцировал скандал с ее бабушкой и дедушкой, в ходе которого распылил им и девочке в лицо перцовый баллончик. Несовершеннолетней, по ее словам, потребовалась медпомощь. Также она сообщила, что правоохранительные органы не принимают меры по привлечению мужчины к ответственности.

Следователи проводят процессуальную проверку. Глава СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

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