Мужчина ранил ножом двоих попутчиков в поезде, следовавшем в Сочи

Инцидент произошел 19 июня в купе поезда Барнаул — Адлер на территории Чувашии.

По данным СМИ, пассажиры выпивали в купе. Во время застолья один из пассажиров сказал, что попутчик по купе собирается устроить теракт и напал с ножом на него и еще одного попутчика. Один из пострадавших получил ранение шеи, второй — головы. Один из пострадавших смог выбраться из купе и попросить о помощи.

Нападавшего остановили мужчины из соседнего вагона и вызвали на место подмогу. По прибытию поезда на станцию пострадавших госпитализировал, подозреваемого — задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишут «Известия».

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