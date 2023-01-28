Мужчина пытался вынести перфоратор из гипермаркета в Новороссийске

Инцидент произошел в строительном гипермаркете на улице Золотая Рыбка.

Один из покупателей взял с витрины перфоратор и направился к выходу мимо касс. Работники магазина нажали «тревожную кнопку». Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителя а автомобильной парковке.

Мужчину передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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