Мужчина пытался провезти в Абхазию редких ястребов в отсеке для запасного колеса

Незаконный вывоз ястребов пресекли сотрудники Краснодарской таможни на пункте пропуска Адлер.

Двух хищных птиц, обмотанных тканью и скотчем, нашли в отсеке для запасного колесе в багажнике легковушки. Водитель пояснил, что редких ястребов перевозил для себя, а декларацию не подавал в целях экономии. Необходимых для вывоза птиц разрешительных документов у мужчины не было.

Птицы оказались годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС.

Суд признал мужчину виновным в недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей. Птиц конфисковали и отправили на временное содержание в один из санаториев Сочи. Позже их передадут в краевой зоопарк, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Читайте также: пять голубей забрали у уличного фотографа в Анапе.