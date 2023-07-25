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Мужчина пытался провезти в Абхазию редких ястребов в отсеке для запасного колеса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pytalsya-provezti-v-abhaziyu-redkih-yastrebov-v-otseke-dlya-zapasnogo-kolesa
Мужчина пытался провезти в Абхазию редких ястребов в отсеке для запасного колеса
Фото t.me/customs_rf

Незаконный вывоз ястребов пресекли сотрудники Краснодарской таможни на пункте пропуска Адлер.

Двух хищных птиц, обмотанных тканью и скотчем, нашли в отсеке для запасного колесе в багажнике легковушки. Водитель пояснил, что редких ястребов перевозил для себя, а декларацию не подавал в целях экономии. Необходимых для вывоза птиц разрешительных документов у мужчины не было.

Птицы оказались годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС.

Суд признал мужчину виновным в недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей. Птиц конфисковали и отправили на временное содержание в один из санаториев Сочи. Позже их передадут в краевой зоопарк, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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