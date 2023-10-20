Мужчина пытался провезти 27 товаров Apple из Дубая в Сочи

Пассажира авиарейса Дубай — Сочи остановили при проведении контроля на таможенном посту.

При осмотре багажа с помощью рентгентелевизионной техники таможенники в Сочи обнаружили множество однородных предметов. При подробном осмотре в багаже нашли пять смартфонов iPhone 15 Pro Max в коробках, четыре смартфона Apple iPhone без коробок, планшет, а также зарядные устройства, наушники, чехлы, ремешки для часов Apple Watch и беспроводную клавиатуру. Всего мужчина провез 27 незадекларированных товаров.

Пассажир, 34-летний житель Краснодара, пояснил, что телефоны и аксессуары вез для личных целей — на подарки родственникам и друзьям. Однако исходя из характера и количества перевозимых товаров, отнести их к категории товаров для личного пользования нельзя.

Возбудили административное дело о недекларировании товаров по установленной форме. Товары изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

Читайте также: в Сочи таможенники изъяли часы Rolex за 1,4 млн рублей у пассажира из Дубая.